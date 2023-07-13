歌手李心潔睽違20年，再度推出新專輯《盛開》，並宣布22日將在北流舉辦首場大型演唱會，同時，她也上小S節目《小姐不熙娣》宣傳，小S在節目一開始就說，她和李心潔曾是好閨蜜，但後來莫名漸行漸遠，有話直說的小S還直接問李心潔「是不是後來發現我們個性不合？」對此，李心潔把內心真實感受全說了。

小S在節目開頭就說，她和李心潔曾是好閨蜜，但後來莫名漸行漸遠，並質問對方：「妳為什麼突然跟我漸行漸遠？」李心潔驚訝說：「有嗎？」表示她是透過吳佩慈認識大、小S，3人還曾一起去香港，小S接著語出驚人說：「妳在香港做了一件事，讓我很想賞妳巴掌」，原來當時3人去逛百貨公司，李心潔搭手扶梯站在小S後面，她當眾人面說：「妳頭皮屑好多喔」，讓她當場臉歪，小S說當時自己太年輕愛面子，李心潔則完全忘了這件事，驚呼：「妳記憶力真好」，因為在她的記憶裡，和大小S的香港旅遊都是美好的回憶。

小S也趁機問她多年來心中的疑問：「為什麼跟我漸行漸遠？是不是發現我們個性不合？」李心潔坦承，她在馬來西亞長大，生活節奏比較慢，「我剛來台灣就認識妳們，每一次我們在一起的時候，我是沒有機會講話的」，李心潔自知小S不是故意的，加上她反應比較慢，認為只是單純的文化差異。

後來小S往綜藝、主持發展，李心潔則專注演戲並搬往香港，兩人也就漸行漸遠了，李心潔就算很少和小S連絡，她仍會關注小S的新聞，也很珍惜過去的友情。