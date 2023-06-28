黑人陳建州27日被大牙（周宜霈）爆料性騷，他和妻子范瑋琪第一時間發聲明否認，不過仍引起軒然大波，而他過往在妻子范范生產後的1舉動，也被網友挖出。

范范在生完雙胞胎兒子後，和陳建州一起上《康熙來了》，小S也透露，因為范范早產，她和大S想著隔天再去探望她，沒想到一到病房，就看到她身旁圍著一堆「新的姐妹淘」，感覺像在喝下午茶一樣聊天，讓她相當不可置信。

大小S不滿范范剛生完，就讓她和一群人聊天。（圖／翻攝自YouTube）

小S怒罵黑人。（圖／取自YouTube）

更讓她氣憤的是，陳建州躺在另一張病床上看電視，還將音量調得非常大聲，並且冷氣也開得很強，讓她驚呼「陳建州你老婆才剛生完，你就讓她這樣跟這麼多人交際」，氣得她痛罵「陳建州你還是個人嗎」，大S也跟著責備。

其實，黑人一直有愛家的好形象，不過今卻被大牙爆料11年前對她性騷擾，並對她背後環抱、撲倒在床上、言語等性騷擾，不過黑人透過律師發出聲明，強調指控內容毫無根據、全屬虛偽不實，將委請律師追究法律責任。

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