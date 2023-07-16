台灣狗仔葛斯齊去年因揭露大S前夫汪小菲與張穎穎交往內幕一砲而紅，未料近日也因爆料內容，接連被大、小S和歌手瘦子提告，昨(15日)晚間人在大陸的他，在臉書寫下5字「回家打官司」，見朋友替他打氣，他強調：「謝謝，我相信司法，因為我沒有做錯事」。

葛斯齊日前在節目上談到黃子佼自殘前的爆料，引來大、小S宣布已經蒐證準備提出告訴，無獨有偶，日前葛斯齊在直播中與S小姐談到歌手瘦子過去的傳聞，也讓瘦子所屬的本色音樂第一時間回應是不實指控，「將提出加重誹謗罪的刑事告訴」，上月底本色音樂曬出訴狀證明說到做到已經提告，葛斯齊當時也坦然說：「尊重與支持，我記者職責在於查證、質疑提問、爲社會弱勢發聲，宣導正確處理方式，偶像一堆代言，開告自證清白，合理！不好意思，瘦子，有勞您了」。

近日，葛斯齊回到大陸和「師父」、第一狗仔卓偉罕見同框，卓偉忍不住替葛斯齊緩頰，表示先前大S和汪小菲官宣後就是他們拍的，在他眼裡「大S就是一個不折不扣的明星」，葛斯齊驚訝師父對大S評價如此的高，卓偉表示：「你要理解我說話的意思」，更稱冤有頭債有主，「我支持大S和小S去告黃子佼，我反對大S和小S去告葛斯齊」。

卓偉更要葛斯齊好好想想，為何大、小S敢告他卻不告黃子佼？葛斯齊坦言自己也不明白，昨晚他宣布要回家面對官司，他更表示相信司法會還他公道，因為沒做錯事，自己也會準時出庭，有朋友為他打氣，他也回應：「嘻嘻，謝謝親愛的」、「必須一定」、「明天見」。

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