女星Melody（殷悅）今（7日）無預警宣布離婚，和結婚17年的富商尪吳育奇和平分開，表示兩人性格、思想和理念差距太大，才選擇放手，其實，她過去曾在節目吐露備孕的辛酸，讓小S聽了都難過落淚。

Melody曾在節目《康熙來了》透露，結婚後就很想懷孕，但因為患有子宮內膜異位、巧克力囊腫、卵巢早期衰退等症狀，因此醫生跟她說她可能真的沒有辦法自然受孕，建議她領養。

期間她試過人工受孕和試管等各種方法，但因為礙於傳統觀念難以向身邊人傾訴，即使內心相當煎熬，也只能說：「我不想生，我覺得很好，兩個人很好」，但實際上在家打開報紙，看到有女明星45歲懷上龍鳳胎的新聞「就想掉眼淚」。

而小S聽了Melody求子經歷後，也忍不住落淚直呼：「好可憐」，表示雖然自己生3胎，但能理解她迫切想生孩子的心情。後來Melody在醫生說她很難生育2個月後就自然受孕，讓她也驚喊「真的是奇蹟」。

Melody當初在姊姊介紹下認識大15歲的吳育奇，交往3個月閃婚，育有2個女兒，不過今她突宣布離婚，表示「日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好…始終還是來到了一個盡頭…既然如此就要勇敢面對」。