藝人九孔本是諧星，多年前拍了黃渤主演的「瘋狂的賽車」紅遍大陸，正式升格為電影明星，事業有成的他，與小15歲的女友交往14年後結婚，並於去年7月迎來女兒報到，55歲的他首度升格當父親，老來得女的喜悅完全藏不住，知名製作人王偉忠昨(7日)於粉絲頁分享九孔女兒滿週歲的照片，讓他的妻女首度公開亮相。

王偉忠在臉書曬出聚會照片，接著開心表示：「慶祝九孔女兒週歲，太好了！這就是幾十年的感情」，這也讓九孔妻女首度公開亮相，網友也紛紛道賀：「九孔五十五了吧？女兒才週歲」、「老來得女，不容易啊」、「相聚了，恭喜孔爸爸」，據悉，九孔受訪時表示沒想到這輩子還能當爸爸。等到女兒大學畢業，自己也77歲了，強調為了陪伴女兒得好好保重身體。

王偉忠曬出聚會照片，不僅讓九孔妻女首度亮相，也掀起網友滿滿回憶殺。(圖／王偉忠臉書)

而從中看到出席成員包括：邰智源、九孔、納豆、洪都拉斯、任賢齊、阿KEN以及郭子乾等，最後不忘hashtag全民最大黨及全民大悶鍋，勾起無數人回憶，紛紛敲碗這些節目重新回歸：「何時原班人馬再現」、「那一個年代的精神糧食~陪渡過沈悶氣壓」、「謝謝你們帶給大家的歡樂時光」、「好期待大悶鍋回歸喔！現在社會氛圍真的很需要一點歡樂氣氛」、「你們這群人是最歡樂的」、「都是我喜歡的藝人，這畫面很棒」、「每年來一張！一定更有意思」。

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