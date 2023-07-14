吳鳳從土耳其來台多年，發展演藝事業之外，在2015年迎娶台灣妻子陳錦玉(Rynne)，婚後生下2名可愛女兒，一家四口過著和樂融融的生活，而陳錦玉也當起網紅，常在社群平台分享家庭生活以及個人觀點，13日提及近期頻頻被問「要不要生第三胎？」，列出3點表示很滿足現況，直呼：「我們並非只為小孩而活」

陳錦玉今(13)日在粉絲專頁「Rifat & Rynne 的鳳花雪月」發布貼文，表示許多人詢問有沒有生第三胎的打算，讓她十分納悶：「我想問，現在生三胎是流行嗎？」，並分享聽到的理由包括：混血兒很可愛、拚一個兒子、經濟能力允許，為何不再養一個小孩等等。

對此，陳錦玉坦言有2個女兒，已經覺得很滿足，更何況小孩性別不能控制，如果只因為想生兒子，再生一胎並不妥當，同時表示雖然混血兒很可愛，但教養起來同樣很需要下功夫，除此之外，陳錦玉也說有了小孩，佔據生活很大一部分，但人生還有其他可追求的事物，直呼：「不是只為了小孩而活！」，因此在文末呼籲所有人：「請不要為我們惋惜，或問那麼多為什麼？沒有為什麼！個人選擇而已。」吳鳳也說：「老天爺給我們兩位女兒，我就覺得很幸福。」

文章曝光後，網友們在下方發表意見：「管太寬喔！」、「已經有三胎啦，老公是第一胎」、「兩個就已經爆累爆忙，越生只會越沒品質的」、「喜歡妳的睿智及果斷，華人常常不知道與別人相處的界限」、「兩個有伴就可以了，兩個女兒是最幸福的家庭喔！」