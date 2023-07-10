席佛曼以及兩位作家Richard Kadrey和Christopher Golden上周五在舊金山聯邦法院提起集體訴訟，稱臉書母公司Meta和OpenAI使用受到版權保護的材料來訓練聊天機器人。
這兩家公司在周日沒有提出回應。
席佛曼等人指控，在沒有授權的情形下，Meta和OpenAI使用他們的書來開發所謂的巨型語言模型。它們的創造者將之稱為，透過複製人類對話實現任務自動化的強大工具。
這些訴訟突顯了聊天機器人開發商在使用大量受版權保護的內容，建立對使用者提示問題做出真實回應時，所面臨的法律風險。
原告在起訴Meta時稱，該公司人工智慧業務的資訊顯示，他們的作品是在未經允許的狀況下被使用。
對OpenAI提起的訴訟稱，由ChatGPT所生成的原告作品摘要，顯示該聊天機器人是由受版權保護的內容所訓練。
該集體訴訟是代表著全美範圍內、版權遭到侵犯人士而提起，試圖尋求賠償，目前具體金額不詳。
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