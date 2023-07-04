勞動力發展署中彰投分署在青年尋職期間，特別提供職涯詢服務。（中彰投分署提供）

為鼓勵青年積極求職，勞動部7月1日起推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，協助非典型工作的青年加強求職準備，中彰投地區初估約有1萬人將受惠，不但可在尋職期間領取尋職津貼，順利就職還可領取3萬5000元就業獎勵金；勞動力發展署中彰投分署加碼舉辦10場職涯講座及活動，並提供24小時履歷健檢等服務。

畢業季來臨，許多剛踏出校園的社會新鮮人心情忐忑，今年畢業的林姓新鮮人就說，因為經驗不足，很擔心不容易找到理想的工作，所幸勞動部提供尋職津貼和就業獎勵，讓他在求職期間不必擔心經濟負擔太大。根據中彰投分署去年的調查，中彰投分署長劉秀貞說，青年畢業後約6成人數在1年內仍有求職需求，且其中超過5成願意參加青年職涯發展中心提供的職涯探索及就業準備課程，更有高達8成願意參加政府就業獎勵計畫，去年的尋職津貼就吸引7000名應屆畢業生申請。

中彰投分署指出，勞動部今年推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，在對象部分納入初次尋職、非典型工作的青年，預估約上萬名15到29歲且未在學、未連續就業超過90天的青年受惠，符合資格者只要申請參加計畫，並在90天內積極尋職，即可領取每月5000元尋職津貼、最多發給2次，另順利就業後並穩定工作達一段時日即可領3萬5000元就業獎勵金。中彰投分署強調，為幫助青年快速找到理想工作，今年7至8月特別舉辦職涯諮詢、產業講座、求職推介媒合等活動，且提供24小時線上履歷健診，並有專業職涯顧問接受線上諮詢。