剛踏出校門成為求職新鮮人的林同學說，剛畢業開始找工作，因為經驗不足，心情很忐忑不安，勞動部提供的尋職津貼和就業獎勵幫助很大，也期許自己在經濟上壓力減輕後，能儘快順利找到理想的工作。

中彰投分署劉秀貞分署長表示，依該分署111年就業市場調查顯示，青年畢業後一年內約有6成以上有求職需求，其中有超過5成的青年有意願參與青年職涯發展中心所提供的職涯探索及就業準備課程，更有近8成的青年有意願參加政府所提供的促進就業獎勵計畫，以111年因應疫情推動的青年尋職津貼來說，轄區內總共有近7千名的應屆畢業求職青年提出申請，分署也提供了豐富多樣的就業輔導服務，如職涯諮詢、產業講座、求職推介媒合等。

今年所推出的「初次尋職青年穩定就業計畫」將初次尋職、非典型工作之青年納入申請對象，預估將有上萬名15至29歲、未在學且未就業連續達90日以上的青年受惠，有助正要步入職場的青年更加專注地尋找適合的工作機會，只要參加計畫次日起90日內積極尋職且參加就業輔導或就業推介每月可領取尋職津貼5千元，至多發給三次，經過就業輔導或就業推介後持續受僱同一雇主穩定就業滿一定天數後，還可領取就業獎勵金最高3萬5,000元。

中彰投分署青年職涯發展中心為協助青年快速找到理想工作，7～8月辦理10場職涯講座及活動，像是「AI職涯革命：智能你的職能新道！」、「AI新功能：帶你成為簡報達人!」，以及「用社群振興傳統產業！」等，並提供24小時線上履歷健診，還有專業的職涯顧問可以進行線上諮詢，成為青年求職的好幫手。