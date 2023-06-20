為紓緩疫後產業基層人力缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對缺工產業提供協助，首波針對旅宿業及餐飲業，提供就業獎勵每月最高補助1.3萬元，鼓勵失業勞工積極投入缺工產業。為使業者更加了解補助措施，勞動部高屏澎東分署20日於墾丁福華渡假飯店辦理宣導說明會，多家知名旅宿、餐飲業者皆踴躍參加。

勞動部高屏澎東分署副分署長柯秀燕表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」透過勞工端「獎勵勞工就業」，及雇主端「鼓勵雇主進用」兩大面向協助勞工進入缺工產業。

「疫後擴大就業獎勵」說明會，墾丁多家知名龍頭飯店共襄盛舉。(勞動部提供)

如產業有人力需求，須先洽中央目的事業主管機關進行評估後，確認專案職缺範圍與合理薪資待遇，目前首波協助旅宿業，專案職缺為旅宿業「房務員」及「清潔人員」，職缺薪資於高雄、屏東、台東及澎湖地區須達新台幣2萬8000元。

有人力需求旅宿業雇主可提供職缺資料予交通部觀光局，並於台灣就業通網站或公立就業服務機構登錄職缺，即可辦理人才推介。

「疫後擴大就業獎勵」說明會，墾丁多家知名龍頭飯店共襄盛舉。(勞動部提供)

至於「獎勵勞工就業」部分，柯秀燕進一步表示，符合資格求職者經公立就業服務機構推介從事專案職缺，一般失業勞工穩定就業後每月發給6000元獎勵金，高齡者及特定對象每月給予1萬元，最高可領12個月；偏遠地區再加碼補助3000元。民眾如參加相關職類職前專班訓練，一次性補助結訓學員每人5000元參訓獎勵金，如偏遠地區則每人補助8000元。

如雇主以先僱後訓方式辦理專案職缺新進人員訓練，將補助企業每人每月1.2萬元自訓指導費，最長補助3個月；偏遠地區再加碼3000元。

迎接暑假旅遊旺季即將到來，為讓更多業者了解該方案適用資格與補助方式，下一場宣導說明會訂於6月27日下午2時，於高雄市政府勞工局訓練就業中心成功就業服務站辦理。