發展署推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對缺工產業辦理專案媒合，經推介專案職缺就業，提供就業獎勵每月最高1.3萬元，鼓勵失業勞工積極投入缺工工作，以協助業者儘速補實人力。

發展署表示，針對疫後餐飲業人力需求增溫，6月13日與經濟部會商，經濟部表示，依向各公協會訪談調查結果，內場服務人員、外場服務人員及廚務人員為餐飲業主要缺工職缺（職務內容包含：食品烹調助手（幫廚）、餐飲服務人員、餐食服務櫃台工作人員）；另經濟部綜合參考政府統計及業者訪談資料，提出專案職缺合理每月經常性薪資為3.2萬元以上。

依方案，經濟部彙收專案職缺後，即送發展署辦理專案媒合，失業勞工經公立就業服務機構推介受僱於餐飲業內外場服務人員，一般身分失業勞工給予就業獎勵每月新臺幣6,000元，最長可請領12個月；另針對高齡者及就業服務法第24條所定各款對象（如中高齡者、二度就業婦女等）失業勞工，全時工作每月給予1萬元，部分工時工作每月給予5,000元就業獎勵。呼籲餐飲業者如有求才需求，可向經濟部提出職缺需求，同時至台灣就業通網站－找人才或至各地區公立就業服務機構登錄求才職缺，發展署於收到職缺後即立即進行專案媒合服務，推介有願意投入餐飲業工作之失業勞工。

發展署進一步說明，「疫後改善缺工擴大就業方案」結合跨部會資源，分別從勞工端及雇主端同步協助，以積極協助改善產業缺工問題。因此，針對餐飲業缺工，除由發展署於勞工端提供勞工就業獎勵，鼓勵勞工投入缺工行業外，雇主端部分，經濟部也持續推動協助餐飲業優質成長之相關計畫，協助餐飲業者導入智能點餐、送餐桌邊服務、智能語音或雲端訂位系統等智慧科技應用，同時透過數據分析進行精準行銷，大幅提升現場人力的安排配置、服務效率化，有效配置人力，提升獲利與競爭力，降低缺工影響。

面對疫後景氣復甦，各行各業都在搶人才，發展署呼籲業者應適度提高薪資條件，才能較同業搶得先機儘快補充人力。更多「疫後改善缺工擴大就業方案」詳細資訊，可上台灣就業通網站專區查詢，或撥打0800-777888免付費客服專線詢問。