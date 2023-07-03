就業服務員運用深度的就業諮詢及職涯測評工具，發現小偉的特質和個人興趣很適合從事服務性質的工作，同時透過履歷健診和模擬面試，引導小偉撰寫履歷和備戰面試；在就業中心的引導下，小偉從沒有職場經驗、不知道自己適合哪方面工作，成功97-11錄用，迄今已穩定就業4個月。

小偉在參加「青年職得好評計畫」並穩定就業後，已獲得勞動部尋職就業獎勵金3萬元，他開心的分享說：「感謝就業中心的個別化服務，過去我不清楚自己想要什麼，無法邁向下一步，現在我知道就業中心能夠提供職涯諮詢與規劃，真的對我幫助很大，讓我知道下一步怎麼走。」

勞動力發展署北分署表示，為協助青年順利就業，勞動部已於112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合11個部會資源，提供多元就業服務，「青年職得好評計畫」就是其中的重要措施之一，旨在協助15-29歲失待業6個月以上的青年前往就業中心，經由專業的諮詢人員提供深度就業諮詢，透過心理測驗、能力評估等工具，完成個人化的工作卡（職涯履歷表），以發掘個人的就業優勢，順利就業，在其就業後穩定工作滿90日，還可獲得尋職就業獎勵金3萬元；同時，若青年的就業能力不足，還可以推介參加職業訓練課程增加技能。