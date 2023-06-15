畢業季來臨，許多畢業生在回鄉打拚或留在外地工作間徘徊，為鼓勵青年人圓夢，勞動部推出「跨域就業津貼」，補貼遠距就業產生的交通、租屋等支出，減少異地就業障礙，其中，中彰投分署南投就業中心透過此津貼，媒合遠在台東接受舞蹈歌唱訓練的阿嘉到南投工作，讓他在離家380公里外圓了職涯夢想。

遠在台東接受舞蹈歌唱訓練的阿嘉接受媒合到南投工作，讓他在離家380公里外圓了職涯夢想。(中彰投分署提供)

家住台東的阿嘉對原住民文化藝術有濃厚興趣，且專研民族舞蹈及表演藝術，卻因台東地區工作選擇有限，使得他收入不穩定，經常思考是否要離家到外縣市求職，所幸南投就業中心運用「跨域就業津貼」，幫阿嘉找到喜愛的工作，也協助九族文化村找到懸缺已久的人才。

對於能在南投找到理想工作，阿嘉開心說，外地適合的工作不好找且開銷大，留在家鄉又難以找到發展的舞台，現在的工作有津貼可減輕租屋壓力，讓他能安定生活、放心工作。

勞動部發展署中彰投分署指出，中彰投分署使用「跨域就業津貼」已成功協助超過3000名失業者找到理想工作，其中包含976名初次求職的青年；此津貼適用對象包括高中畢業至29歲青年、高齡、中高齡、就業保險失業被保險人，只要就業地離家超過30公里，通勤者可申請「異地就業交通補助金」每月最高3000圓，租屋則可申請每月最高5000元的「租屋補助金」，補助期間最長12個月。