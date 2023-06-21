民進黨總統參選人賴清德拋出私校學費補助方案，教育部隨之宣布，明年2月起的112學年下學期起，將補助私立大專學生學雜費每學期2.5萬元。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（21）日痛批，選舉到了，就大撒幣，「請問賴清德你當行政院長時為何不補私校學生2萬5千元、讓他們少背一些學貸呢？」

柯志恩今語重心長發文指出，還記得擔任學務長時，簽核不少學生的急難救助，時常煩惱學生救助金不夠用，也擔心在整個高教結構不變的情況下，弱勢學生恐怕會進入「學貧世代」，不僅肩負著學貸，也無法透過高等教育翻身。

柯志恩提到，昨天賴清德喊出補助公私立大學學費差額的5成，約2萬5000元，說要縮短公私立學費落差、減輕私校學生負擔。看似提出一項重大的青年福利政見，卻只是在彌補蔡政府跳票的「高教公共化」承諾。

柯志恩指出，蔡英文早在2012年競選總統時，便於教育政綱提出「擴大高教公共化程度」，要逐步調整公私立的學生比例，達到公立學生數過半的目標；教育部同時在2017年起推動「高教深耕計畫」，將「提升高教公共化」列為重點目標之一。

然而，柯志恩質疑，6年過去了，政府的高教經費不僅投入到私校不到一半，高教公共化更是遲滯不前。至今近90萬名大專生，仍有65％就讀私校，獲得弱勢助學補助的學生中，也有近80％讀私校。

柯志恩狠酸，如今賴清德突然拋出政見，教育部火速發稿附和，更好笑的是行政院大表認同與肯定，不曉得是在讚賞賴清德，還是在諷刺蔡英文？如果民進黨真的在乎青年，過去6年為何都不做。另外，還有高教人才嚴重流失的困境、大學如何走出自我的特色與定位，這些問題都迫切需要政府來解決。

柯志恩直批，明年1月要投票，教育部要不挪出150億元，要不就得增加150億預算，反正都是納稅人的血汗錢，選舉到了，就大撒幣，祭出各種補貼政策，「請問賴清德你當行政院長時為何不補私校學生2萬5千元、讓他們少背一些學貸呢？在你院長任內的這些私校學生應該會很怨吧！」