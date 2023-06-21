桃園市勞動局今進行「促進中高齡勞工穩定就業方案」專題報告，為促進中高齡勞工重返職場，去年於桃園區率先設立銀髮人才服務據點「銀領就業BAR」，明年將在中壢區再設1處，更祭出多項誘因十足的政策，盼提升中高齡勞工的就業率。

就服處指出，桃園市2021年45至64歲的失業率為2.4％，2022年45至64歲的失業率為2.9％，初步分析失業率上升的原因與疫情有關，新冠疫情爆發後，桃園轄內因有機場、眾多防疫旅館，更是首當其衝，就業媒合、招募活動有所受限，因此中高齡的失業率有些微攀升。

去年中高齡勞工求職人次總計有1萬8千多人，成功媒合1萬3千多人，媒合率為74％，其中製造業的就業人數占52.5％，為最大宗。據勞動局資料顯示，中高齡及高齡者的人力需求，前3名分別是製造業49.4％、批發及零售業11.7％、住宿及餐飲業10.4％。

勞動局表示，為協助中高齡及高齡勞工順利就業，去年9月率先在桃園區中路1號社宅設立銀髮人才服務據點「銀領就業BAR」，打造中高齡者專屬就業專區，明年也將在中壢1號社宅新增1處據點，持續推廣中高齡族群就業服務，只要居住在桃園市或有意願到桃園市就業者，且年滿55歲以上有就業能力及就業意願的銀髮者皆可前往諮詢。

勞動局還有推出「桃園市中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，以就業獎勵鼓勵桃園市50歲以上退休或待業中高齡及高齡者重返就業市場，活化現有人力資源，並促進退休勞工再就業；「推動職務再設計服務計畫」則提供中高齡及高齡者員工就業所需輔具及調整工作方法的措施，排除因老化過程所致身體與心智能力下降導致工作障礙，讓中高齡勞工能續留職場等。

不僅如此，勞動局明年更將推出「友善家庭就業促進計畫」，鼓勵為照顧家庭而離職的民眾返回職場。就服處說明，計畫不限男女，雇主可獲每月1.5萬元的雇用獎助，最長可領到12個月，而勞工則可獲得就業穩定獎勵金，前3個月會發放1.5萬元，後3個月再發1.5萬元，給予雇主及勞工足夠的誘因。