暑假即將來臨，為讓弱勢家庭學童餐食不中斷，市府結合300多家愛心商家，持續辦理「呷熊飽」餐食補助計畫，讓有需求的家庭、學童可到4大超商、合作的早餐店、便當店及麵包店等商家選購愛心餐點，另在農會本會、新興及民權辦事處都可以使用呷熊飽餐券。

市長高虹安表示，市府團隊以幸福友善的施政策略，透過多元的福利服務措施，讓每位新竹市民都能獲得妥適的照顧，使新竹市成為安心安養的幸福城市。

「呷熊飽」餐食補助，透過社工員評估核發每張80元面額的餐券，民眾可自行至超商、早餐店、麵包店、包子饅頭店、素食店、便當店及生鮮超市等，兌換熟食、便當、三明治、水果、沙拉、麵包、包子饅頭、青菜或豆漿等餐食與食材，截至今年5月累計已發放超過5萬人次。

社會處長黃佳婷指出，暑假將屆，許多弱勢家庭的孩子，因為少了學校的營養午餐，面臨餐食不穩定的處境，時常以泡麵果腹，甚是擔心下一餐沒著落，為維護兒少基本生活權益，實質減輕弱勢家庭經濟負擔，暑假期間學童不會因挨餓而影響學習，由學校老師或社福團體社工提出申請，經市府社會處審查通過後，學校或社工代為轉發放餐券，持續關懷並照顧弱勢家庭的孩子。

社會處表示，除超商、早餐店、麵包店、包子饅頭店、素食店、便當店及生鮮超市外，今年3月起市府結合「新竹市農會」，擴增在新竹市農會本會、新興及民權辦事處可以使用呷熊飽餐券，農民直銷站除販售各縣市優良農特產外，也供應新竹在地的新鮮蔬果及農產品，多樣化的品項可以選擇，邀請弱勢民眾一同響應，兌換健康、有機又有品質的農產品，烹煮美味又健康滿分的餐食。

社會處呼籲，若發現有學童三餐不繼或生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處，將由社工員評估並媒合相關資源，如提供餐食券、物資、福利諮詢與申請等協助，除能減輕經濟負擔外，更讓弱勢家庭能在遭遇急難事件時維持基本生活保障，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。