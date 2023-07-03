民進黨將徵召彰化縣前縣議員江熊一楓參選北斗鎮長補選，3日縣黨部主委楊富鈞代表主席賴清德頒發推薦書。(吳建輝攝)

民進黨將徵召彰化縣前縣議員江熊一楓參選北斗鎮長補選，3日縣黨部主委楊富鈞代表主席賴清德頒發推薦書，不過同黨也有意參選的王東魚宣布退黨，表示民進黨不是我的家，給外界脫黨參選的想像空間；楊富鈞表示，王東魚同志是黨內不可多得的人才，會盡全力來慰留，以團結勝選為最大考量。

彰化縣北斗鎮長李玄在因貪污圖利罪遭判刑1年10月、褫奪公權2年，5月間入獄服刑，依規定鎮長懸缺要在3個月內辦理補選，民進黨彰化縣黨部採協調式民調，提名前立委江昭儀的太太、前議員江熊一楓，加上可能參選的李玄在妻子楊麗香及參選本屆北斗鎮長的顏宏霖，北斗鎮長補選有機會形成二女一男競爭的局面。

不過江熊一楓勝出，落敗的王東魚不服，日前在臉書貼文揚言退黨，他表示「我愛台灣，台灣是我的家，民進黨不是我的家！民進黨的理念與東魚背道而馳，讓東魚感到心灰意冷……東魚決定退出民進黨」。對此楊富鈞表示，會盡全力來慰留，以團結勝選為最大考量。

江熊一楓表示，北斗鎮政不應該被家族政治和派系勢力把持，她受鄉親鼓勵出來補選，希望能與大家一起翻轉北斗，她對北斗建設已有腹案，包括活化遠東戲院、改善大菜市場的公共衛生、東螺溪美人樹花道清淤等，未來也將在中寮、大道、新生、大新等「偏鄉中的偏鄉鄰里」舉辦活動，要將人潮帶進，繁榮地方。