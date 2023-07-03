聯合國NGO國際木魚基金會創始人依法法師舉辦21年的國際青年禪學營，因為疫情停辦3年，終於在七月二日再次開營，地點選擇法師出生地台灣舉行，匯集世界各地傑出青年共同參與，包括多位美國傑出青年，還有芬蘭、德國、匈牙利、捷克、蘇格蘭，英國、西班牙、俄羅斯、以⾊列、⽴陶宛、新西蘭、越南、新加坡、⾺來西亞、⽇本、印度、孟加拉、尼泊爾等國的高等學府如哈佛、斯坦佛、哥倫比亞、加大、來頓、俄羅斯國立大學等等共計80位學子，參加為期一個月的學佛修行禪學體驗營，此活動除了與國際學術界長期的交流，同時也兼具了解台灣的宗教信仰文化。本次活動被列為「哈佛⼤學神學院佈教師實習⽣實習項⽬ 」，亦為尼克森總統母校惠提爾⼤學及美國其他⼤學認證正式課程。

第21屆國際青年禪學營，為期四周，獲得各方單位的支持響應與贊助，包括前兩周由華梵慈蓮苑提供場地讓西方學子學習佛門行儀，以及仙饌扶輪社贊助全數師生所有的餐食與廚師費用，第三周將由法鼓山天南寺全職英語禪師教學與禪七，第四周由中華無盡燈文化學會安排所有師生參訪佛道教寺院、孔廟、故宮及國劇院校。在依法法師的精心規劃下，與各道場學會的共同成就善緣，此活動豐富且意義重大。

來自世界各地的優秀青年共同參與禪學營。(國際木魚基金會提供)

國際青年禪學營在台灣舉行，讓國際青年體驗台灣的宗教文化。(國際木魚基金會提供)

在台灣國際地位日益上升之際，國際木魚計劃能夠在台灣接引來自各國的傑出青年，讓他們與他們的家人體驗見證台灣宗教的自由與和諧，也無形中讓台灣的外交更加國際化！