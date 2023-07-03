根據國健署統計，全國約有200多萬名糖尿病病友，且逐年增加，如何預防成為重要議題。金田勤耘聯合診所胃腸肝膽醫師楊子緯表示，近來在門診又診斷出好幾個糖尿病患，讓他訝異的是，多數患者都40歲以下，最年輕甚至才16歲。醫師指出，當身體出現口渴、頻尿、容易飢餓、容易疲勞及黑棘皮症就要當心；除此，若被檢查出糖尿病前期，只要做好飲食控制、避免過度菸酒、定期監測血糖及養成運動習慣，就有機會逆轉。

醫師楊子緯在臉書專頁「胃腸肝膽楊子緯醫師/金田勤耘聯合診所」發文，針對糖尿病進行衛教。他表示，糖尿病在被診斷前，會先進入所謂糖尿病前期階段，即患者血糖高於正常值，但尚未進入糖尿病所定義的數值範圍。然而，他說，此階段出現的症狀並不明顯，不過只要控制妥當就有機會逆轉。

楊子緯進一步說明，當身體出現口渴、頻尿、容易飢餓、容易疲勞及黑棘皮症就要特別當心。其中黑棘皮症是一種黑色素沉澱，好發於皮膚褶皺處，如頸部、腋下及鼠蹊部等。

至於該如何逆轉糖尿病前期？楊子緯分享4個小撇步。首先是飲食控制，以少油、少鹽、少糖為主；另外，糖尿病是可以食用水果的，如蘋果、葡萄柚與芭樂等低GI水果。其次要避免過度菸酒，他說，根據研究證實，此2習慣不僅會引發心血管疾病，還會增加罹患糖尿病風險。

再來是定期監測血糖，楊子緯提醒，同時也要注意其它身體數值有無明顯變化，發現有異狀應尋求醫療協助。最後是養成運動習慣，醫師說，運動有助釋放壓力，幫助體內激素維持穩定分泌，降低罹患糖尿病風險。

根據國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上國人糖尿病前期盛行率達25％，也就是每4人有1人處於糖尿病發生的高風險。若血糖平均值符合以下任一指標，飯前血糖介於100～125mg/Dl；飯後2小時血糖介於140～199mg/dL；HbA1C（醣化血色素）介於5.7～6.4％，就代表已步入糖尿病前期階段，應盡快尋求醫師協助，並調整生活型態。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。