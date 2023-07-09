最近很流行的網路流行語「回憶殺」，意指對於過去的回想伴隨著各種錯綜複雜的情緒，從濃烈的思鄉情懷到朦朧真切的深刻情感……。說到台灣女子二人歌唱組合「錦繡二重唱」，5、6年級生一定不感陌生，這個由錦雯與琇琴組成的女子二重唱於90年代崛起，他們一路推出「明天也要作伴」、「天涼好個秋」、「單飛」、……等暢銷名曲，兩人歌而優則演，演歌雙棲之餘，還很有理財頭腦；其中，琇琴（于子育）以台劇《俗女養成記》榮獲金鐘獎最佳女配角獎殊榮，並贏得了「國民媽媽」的稱號，但是看似事業成功的背後，你能想像她曾經背負新台幣近60萬元的卡債，最終靠著自創的5本帳戶理財法逆襲人生、成功由負轉正，自此人生逆轉勝。

以下本文帶領讀者一窺琇琴的獨家致富之道，與先前小花平台提出的聰明理財法竟有異曲同工之妙，一起來看看吧！

「斷捨離」保單領回100餘萬元還清卡債

說到琇琴之所以會積欠近60萬元卡債，其主要原因可能與你我的曾經經歷差不多：看到喜歡的東西就會想要買、偶爾還會大方宴請朋友、習慣使用信用卡結帳……，尤其是她的每期信用卡帳單竟然只繳交「最低應繳金額」，也因此卡債愈滾愈大，等她意識到時，已經渾然不覺的欠下近60萬元卡債。

就在一次她繳不出每個月近4萬元保費的窘境下，促使她開始正視自己的財務狀況；首先，她整理了自己多年來買入的保單，發現其中有許多張竟是重複投保……，她一口氣「斷捨離」解約十餘張保單，僅保留包括：壽險、意外險、醫療險及防癌險等基本保障型保單，也因此領回100餘萬元，並利用這筆錢順利解決了惱人的卡債問題。

其次，由於身受卡債其害，琇琴毅然決然將手中的信用卡全數剪掉、堅持用現金付款繳費，即便像是每月水電費等小額付款都親自到便利商店用現金繳交，直到卡債清償完畢後，近幾年才又開始重新辦了信用卡，唯一的堅持除了集中在同一張信用卡消費外，每個月的信用卡帳單一定全額繳清，不讓自己再像以前一樣過度依賴信用卡。

再者，透過每天記帳，將每一筆大大小小的開支都記錄下來，發現自己有許多日用品重複購買的問題，無形中陷入丟了又買、買了又丟的惡性循環中。此外，日常生活中有許多不必要的開支，例如：跨行提款5元的手續費、手機APP自動續約被扣款300元或是500元不等……，這些小錢琇琴也不再小瞧和忽視了，「累積起來就會變成大支出，這些都將是邁向致富的養分。」

最後，琇琴將每個月的所有收入分流到5個帳戶、自創「5帳戶理財法」：

第1個名為「收入專戶」，先將所有的收入集中到這個帳戶裡，僅留下「固定支出」，每個月金額固定或是變動不大的支出項目，像是房租、水電、孝親費等，接著再將錢分流到其他4個帳戶裡。

其他4個帳戶分別為「保險專戶」：按時存入1年需繳交的保險費，並準時扣繳；「存錢專戶」：將每個月收入的1╱3存入該專戶，並設定其為無法隨時提領的儲蓄帳戶；「零用金專戶」：若是前述收入分流後仍有剩餘，就會轉入該專戶，平時不會輕易動用這筆錢，每年固定刷存摺過目餘額；「旅遊專戶」：琇琴平時有收集50元硬幣並投入撲滿的習慣，她將這筆錢作為下一趟的旅遊基金，或是用來購買較高單價的物品，舉例來說，她就曾經用這筆錢買了一台筆電。

順帶提一下，針對琇琴提出的「5帳戶理財法」，先前在小花平台已有多篇理財專文深入闡述該論點，不失為年輕小資族省錢和存錢小撇步。

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