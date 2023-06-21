專屬18～21歲青年文化成年禮金啟用2週，APP註冊使用人數飆破60萬，文化幣APP更在啟用當周，榮登ios及Android 2大系統排行榜第一。文化部為讓成年禮金發揮更大效益，陸續推出獨立書店消費2點送1點，最高放大至1,800點優惠，目前有超過300家的獨立書店加入藝文消費點，且遍布全臺甚至離島地區。

全台也有逾100家電影院加入成年禮金消費點，暑假期間將推出多檔愛情片、恐怖片、靈異喜劇片等強檔國片吸睛，電影院也會陸續推出「青春限定獨享優惠」，預計帶動國片票房成長3成、增加3億元，提振投資市場信心。

國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、國家交響樂團等三館一團，也推出專屬青年席位、近300場活動，包含每席票價300元的限量青年席位，主辦節目與推廣活動使用成年禮金享5折優惠，加贈該場館駐店消費抵用券或專屬禮物。