亞洲藏壽司亦公布人事異動，指出財務長暨發言人田村和也因個人因素辭職，相關職務連同其擔任的法人代表董事席次，即日起由日本藏壽司IR部主任野島茂接任。亞洲藏壽司去年甫完成4席董事、3席獨董改選，其中持股66.79％的最大股東日本藏壽司擁有3席董事。

亞洲藏壽司受惠展店效益及疫情干擾因素消散，2022年合併營收38.47億元、年增達52.26％，營業利益3.22億元、年增達8.86倍，稅後淨利2.41億元、年增達近9.79倍，每股盈餘5.21元，全數改寫新高。毛利率41.81％創近4年高點，營益率8.38％則創歷年次高。

亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎表示，去年疫情帶來的衝擊相對緩和，餐飲防疫規定逐步鬆綁，既有門市在可正常營運下營收恢復穩定。同時，去年合計新展6家門市，總門市數自42間增至48間，持續展店效益配合成本費用控管得宜，有效改善獲利狀況。

隨著展店規模經濟效益顯現，配合餐飲業景氣暢旺，亞洲藏壽司2023年首季稅後淨利0.86億元，季增達61.69％、年增達39.38％，每股盈餘1.86元，雙創歷史次高。前5月自結合併營收19.75億元、年增達39.39％，續創同期新高。

亞洲藏壽司今年以來已新展3家店，將全台總門市數推升至51家，達成全台展店50家的中期目標，籌備中的彰化員林大道店已開始招募員工。公司維持穩健展店5～10家步調，目今年標展至52～54家。

同時，亞洲藏壽司籌備已久的海外拓展計畫，在今年疫情趨緩後亦重新啟動，進軍中國大陸的首處據點上海龍之夢中山公園店已於22日正式開幕，尚有2家店裝修中。公司表示，將審慎評估調查進軍其他亞洲市場可能性，朝展店200家的長期目標邁進。

亞洲藏壽司預期，今年將是從疫情危機中復甦、充滿全新挑戰的一年，著眼於未來成長，將致力於海外市場拓展、國內門市全新嘗試等深具挑戰性的專案，同時持續提高顧客滿意度，維持既有店鋪穩定營運，並投注心力於人才培育、組織優化等，盼進一步拓展事業規模。