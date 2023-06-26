大宇資（6111）26日舉行股東會，該公司董事長凃俊光表示，印度市場7月推出「掠奪者」（RAIDER SIX）手遊，目前預先登錄人數達260萬，該遊戲7月5日上線，今年下半年印度市場共推3款遊戲，另有一款代理的卡牌遊戲及一款自製休閒遊戲。