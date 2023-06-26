受到海外市場即將大展身手等利多題材，大宇資26日開盤不久隨即漲停，股價來到102.5元，站上百元關卡。
大宇資股東會承認2022年財報及通過配發2元股票股利及1.5元現金股息，合計配發3.5元股利。2022年營收為22.52億元，稅後淨利6.24億元，每股盈餘7.48元
大宇資也在股東會上宣布，2022年下半年開始採用生成式AI等技術投入遊戲研發，透過AI工具降低開發成本。
至於大宇資自有知名IP「仙劍奇俠傳」、「軒轅劍」及「大富翁」持續與大廠授權合作開發遊戲及影視授權。
大宇資（6111）26日舉行股東會，該公司董事長凃俊光表示，印度市場7月推出「掠奪者」（RAIDER SIX）手遊，目前預先登錄人數達260萬，該遊戲7月5日上線，今年下半年印度市場共推3款遊戲，另有一款代理的卡牌遊戲及一款自製休閒遊戲。
受到海外市場即將大展身手等利多題材，大宇資26日開盤不久隨即漲停，股價來到102.5元，站上百元關卡。
大宇資股東會承認2022年財報及通過配發2元股票股利及1.5元現金股息，合計配發3.5元股利。2022年營收為22.52億元，稅後淨利6.24億元，每股盈餘7.48元
大宇資也在股東會上宣布，2022年下半年開始採用生成式AI等技術投入遊戲研發，透過AI工具降低開發成本。
至於大宇資自有知名IP「仙劍奇俠傳」、「軒轅劍」及「大富翁」持續與大廠授權合作開發遊戲及影視授權。
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