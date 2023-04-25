許多人都期許透過頂尖學歷獲得高薪工作。一位自稱台大資管畢業、陽交大資管碩士畢業的男子表示，他自去年畢業後遲遲找不到基本年薪突破60萬元的工作，怒轟「台灣的就業環境有夠垃圾的」。不過有內行人指出，就算科技業薪水高、原PO學歷好，新人第一份工作的薪水基本上都不會差太多。

原PO在Dcard發文表示，他當初重考上台大資管系，23歲考上陽交大的資管研究所，原本想說碩士畢業後可以順利就職高薪工作，沒想到去年9月畢業至今，遲遲找不到年薪突破60萬的正常工作，「即使我要去竹科面韌體職缺也過不了，他們門檻有夠高的，台北的純軟也不收我，台灣的就業環境有夠垃圾的」。

對此，許多網友紛紛回應，「本人為非頂大的資管系學士，出社會3年多，年薪也早就破60萬，建議不要只會怪環境，好好檢討自己吧」、「我覺得是你不會找欸，我朋友資策會出來都有4萬多了，他們班甚至都有出去就6萬的。自己沒實力又不會議價，怪環境不好真的笑死，現在只要會寫程式根本超好找，更不要說交大了」、「加年終怎樣都有60萬吧，月薪4.2萬、兩個月年終就有60萬了，非頂大都拿得到，你是都亂投公司嗎？」。

原PO則說明，他計算的是尚未加入年終獎金的基本年薪，目前他看到的工作雖然加了年終都可以突破年薪60萬門檻，但他還是覺得很低；有內行人則說明，「第一份都這樣，新人價不會差太多，第一份高薪的都是公司本身平均薪資就高，主要是後面第二份要跳」。