前國安局長陳明通在台大國發所任教期間，所指導的前新竹市長林智堅與行政院副院長鄭文燦論文涉抄襲，重創台大校譽，教評會程序已啟動。台大社科院於今（26）日中午開會討論此案，陳明通在步入會議室時，本報記者現場發問「是否來捍衛自己的退休金」、「把台大名聲搞臭怎麼回應」，不發一語，並在院方行政人員強勢保護下，快速步入會場。

台大社科院於今日中午舉行教評會討論陳明通案，日前傳出最重擬將討論是否祭出解聘處分，且陳明通已全力動員校內人脈關係，極力捍衛自己的退休案能順利過關。

前國安局長陳明通（圖中已紅圈圈標示處）今（26）日下午1點10分左右現身台大社科院，出席教評會，步入會議室時，本報記者現場發問「是否來捍衛自己的退休金」、「把台大名聲搞臭怎麼回應」，陳明通不發一語，並在院方行政人員保護下，快速步入會場。（李侑珊攝）

前國安局長陳明通今（26）日下午1點10分左右現身台大社科院，出席教評會 ，院方人員當場持續以雙手推擠記者，態度十分強勢，並不斷強調會議不開放採訪。（李侑珊攝）

本報記者抵達台大社科院4樓時，會議已在進行，但時間大約在下午1點10分左右，院方人員先主動站在會議室外，之後陳明通突然現身，本報記者現場隨即發問：「是否來捍衛自己的退休金」、「把台大名聲搞臭怎麼回應」，陳明通不發一語，快速步入會議室，院方人員當場持續以雙手推擠記者，態度十分強勢，並不斷強調會議不開放採訪。

陳明通進入會議室之後，校警與院方人員先是要求記者到1樓等候陳明通與台大社科院院長蘇宏達等人，但後來又再度聲稱，陳明通已離開會議室，蘇宏達也不會受訪，強調今日會議結果不會對外說明。

而在陳明通入場約15分鐘左右，一名穿深色西裝的男子，疑似是陳明通在換裝後，於警衛保護下神秘離場，在場警衛當下表示陳明通已離席。但場內會議仍持續進行。

台大社科院於今日下午召開教評會，討論陳明通案。（李侑珊攝）

台大社科院於今日下午召開教評會，討論陳明通案。（李侑珊攝）

由於陳明通所指導的綠營政要抄襲案，不僅重創台大校譽，台大國發所招生更嚴重受到衝擊，即便今年碩士在職專班112學年仍照常招生，但甲、乙組的報名人數都大幅減少，招生名額甚至超越報考人數，情況等於是有報名就能錄取。

台大一名教師說，陳明通案事關重大，當中不僅涉及諸多複雜的利益與資源分配，更影響到國發所續存，今天的會議必定論及國發所未來辦學情況與是否能繼續招生，接下來在5月、6月與7月還會繼續召開教評會討論後續，就看校方如何裁定陳明通與國發所的發展。

但該名教師也提到，就校內立場來說，陳明通其實沒有犯下太嚴重的過錯，最後理應是能夠保住自己的退休金。

台大則提到，尊重院教評會委員的獨立權責及教師個人隱私權，校方沒有回應。