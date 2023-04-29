台中一名讀碩士的女子前年因與男友分手後又出車禍，心情差之下與一名男網友約到戶外看夜景，沒想到男方當場色心大開，直接強迫她口交又硬上，結束後原本答應女子交往，之後卻避不見面，導致女子精神崩潰，經常焦慮症發作、出現扯頭髮、尖叫等症狀，法官依強制性交判男子4年徒刑。

判決書指出，男子前年透過Tinder軟體認識女子，女子因車禍受傷且與男友分手心情欠佳，男子就探病為由相約見面，2人半夜到戶外，男子先撫摸女方大腿並親吻，之後伸進上衣內揉搓左胸，女子制止說「請你放手」，男子仍撫摸下體，強壓她頭部示意口交，她一再強調「我不要」搖頭拒絕。

男子最後仍不顧對方一再表達拒絕，強行壓制她頭部口交，最後性侵得逞，離去前男子佯稱要與對方交往，此後卻開始避不見面。導致她身心受創，在讀學校做心理輔導，校方得知後案協助報警提告；不過男子稱當天只有牽手散步，不過法官發現女子事後有焦慮症發作、扯頭髮、發抖、哭泣等異狀。

法官審酌女子的諮商記錄，她呈現極度痛苦反應、尖叫、發抖、暴哭，會夢到陌生男子尾隨，狀況符合「創傷後力症候群（PTSD）」；一審判男子4年徒刑，男子上訴堅稱當時是與對方告白，只有聊天擁抱，沒有接吻或性交，「但我們衣褲都沒有脫掉，我也沒有伸手進入撫摸她」，二審法官仍駁回。