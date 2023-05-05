一名女網友最近向某家銀行投履歷，該銀行人資打電話給她，當時是午休時間，她沒接到電話，沒想到事後收到銀行訊息，請她「不要再投履歷」，女網友不解「我做錯什麼了嗎？」

女網友在Dcard發文指出，最近打算轉換跑道，投了某家銀行的職缺，該銀行人資日前中午打電話給她，當時剛吃飽飯的她正在洗碗，因此漏接電話，沒想到事後竟收到對方訊息，「電話沒接，請不要再投XX銀行履歷。」原PO當下超傻眼，「我做錯什麼了嗎？」

許多網友都認為是公司問題，「真心覺得去了也不好，不是每個人都可以隨時接電話」、「電話本來就可能漏接啊！銀行回那種訊息真的感覺很差，沒去也只是過濾掉一個不適合的缺」、「沒接到電話反應這麼大，又不是面試爽約。」

也有人認為在午休時間打電話不合適，「中午是午休用餐時間，打擾他人休息合理嗎？」「人資都中午打電話給你了，感覺是不是他們職員休息也可能要上班呢？」