偷這種東西到底是為了什麼？一名網友表示，他將10斤的「甲馬」放在機車上後，就進到銀行裡辦事，結果甲馬竟然整捆被偷走，讓他當場傻眼。貼文一出，引發網友討論，甚至還有人驚呼：「這小偷惹到神明了」。

「你知道你偷的是啥嗎！」原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，他今（11）日去銀行辦事時，把重達10斤的一大捆紙錢放在機車上，沒想到辦完事後，整捆全被竊賊偷走，原PO直說：「那叫甲馬，是要給五營兵將的薪水，你真的完蛋了…呵呵」。

這名網友表示，甲馬是紙錢的一種，是給五營兵將的薪水。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光後，一票網友看傻眼，紛紛留言，「晚上睡覺床上萬馬奔騰」、「兵將晚上要去討了」、「顯靈了啦！兵將直接收去了啦」、「偷這個…看來不是陽間的朋友啊」、「感覺晚上竊賊那邊會很熱鬧」、「這小偷真的惹到神明了啦」。

根據文化部台灣百科全書資料顯示，「甲馬」是傳統用來祭祀神明的紙錢，上面的圖樣印有神明的坐騎、盾牌、盔甲，和隨身護法的兵將，通常在寺廟舉辦大型儀式時才會使用，主要是燒來犒賞神明身邊的隨扈、神馬，燒的時候切忌折損，傳說可能會因此損壞紙上的鎧甲，相當不敬。

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