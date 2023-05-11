黃天牧指出，去年美國聯準會強勢升息對國內外金融市場都有影響，有些情況已紓緩、有些還在觀察中。目前主要關注「通膨、美國國債上限」的問題，而防疫險漸收尾了，不可控的因素漸可控。對金控來說，今年「以銀行為主」的金控在升息下獲利可期。

黃天牧表示，今年年初在新春記者會中以木蘭詩「撲朔迷離」為今年的金融環境下註解，雖不知何時會有灰犀牛、黑天鵝出現，但對於大家所擔心的國內壽險業流動性問題，「現在並沒有發生」，至於金管會對美國國債上限問題也有主動去了解，因為過去經驗來看，美國國債上限調整前若有爭議就影響市場，現在美國已有表達態度。

去年十月美國國債已經累積到31兆美元，當前的上限金額是31.4兆美元，如果還要提高舉債上限就要經過國會的同意，如果今年7、8月國債上限還無法調高，則重演美國政府關門的機會很大，不過這場提高舉債上限的協商卻毫無進展，美總統拜登與國會領袖本周五還要再一次開會，各界關注。