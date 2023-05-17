美國面臨債務違約的大危機，商界近150位執行長與高階主管聯合發表公開信，強調如果美國出現債務違約，經濟將受到毀滅性的破壞，罕見說重話突顯企業界的擔憂，更是近年來美國商界最嚴厲的一次警告。

綜合外媒報導，商界大咖們在信中提到，高通膨已經給金融系統帶來巨大壓力，甚至造成幾家銀行倒閉，如果國家無法履行債務義務，狀況將會變得更加糟糕，「美國在全球金融系統的地位將會被削弱。」

此外，高管們也提到2011年「快要違約」的危機，雖然沒有違約，但國家信用評級被下調一個檔次，當年造成股市損失17%的市值，失業率上升0.7%，整體經濟規模縮小1800億美元。

高管們警告，這樣的經濟災難還是在「沒有違約」的狀況下發生的，如果真的違約，後果將難以想像。美國消費者金融保護局（CFPB）局長Rohit Chopra警告，「債務違約將導致借貸成本飆升，包括信用卡、汽車貸款及抵押貸款利率，尤其對那些風險承受度較低的人來說，影響會更嚴重。」

經濟學家們也提到，如果真的出現債務違約，將導致企業大規模裁員，可能高達800萬個工作崗位因此消失。先前美國財政部長葉倫曾表示，如果國會不採取實際行動，美國最快在6月1日出現債務違約。