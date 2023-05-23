美國聯準會周一公布的「年度經濟與決策調查」報告顯示，越來越多的美國人認為自己的財務狀況陷入掙扎，能夠馬上掏出400美元（約新台幣1.2萬）應付緊急狀況的美國人為63%，遠低於去年的68%，且有13%的人表示他們無論如何，完全沒辦法支付這樣的費用。

綜合外媒報導，該報告抽樣超過1.1萬名成年美國人，結果顯示，儘管工人們受益於強勁的勞動力市場，部分人確實獲得加薪，但價格上漲確實對大多數家庭產生負面影響，整體美國家庭的財務能力較去年有所下降，近四分之一的受訪者表示，雖然他們的支出在2022年有所下降，但收入卻沒有增加。

不僅如此，只有63%的成年人能夠馬上掏出400美元現金或等價物品應付突發狀況，比去年的68%比例還要低，部分受訪者表示，他們會靠信用卡或家庭成員來解決可能發生的意外，不過還是有13%的人表示無論如何，都無法負擔這樣的費用。

事實上，聯準會的調查結果與諮詢機構Edelman Financial Engines所做的報告結果相似，有高達71%的員工認為工資跟不上飛漲的生活成本，自認財務相當健全的比例降至五年來新低。

除了日常生活成本壓力倍增，美國民眾在醫療支出上更有壓力，諮詢機構蓋洛普1月公布的調查顯示，近四成的美國人遇到過無力支付醫療費用的狀況，是生活主要的壓力來源。