桃園平鎮環南路今（5）早一對父子被目擊父親施暴孩子，男子不但大力擰兒子耳朵，甚至將兒子拉離地面，還出腳踹倒兒子、大力拍擊後腦杓，影片曝光引爆網友怒火，網友說「救救這孩子」、「天啊…這有多大的仇啊」、「看了真的很生氣」，原PO表示已報警處理，希望能快點找到被施暴的孩子。

臉書「爆料公社」曝光畫面，該名男子帶著兒子走路到一半，突然大聲斥責兒子，接著就大力擰對方的耳朵，甚至一路拉著走，兒子身體幾乎懸空，難子後來又出腳踹倒兒子，撿起飛出的鞋子穿上後，又再次擰兒子耳朵、大聲怒罵，最後大力拍擊兒子的後腦杓，驚悚家暴過程全被監視器給錄下。

桃園平鎮環南路今（5）早一對父子被目擊父親施暴孩子，男子不但大力擰兒子耳朵，甚至將兒子拉離地面，還出腳踹倒兒子、大力拍擊後腦杓。（翻攝自臉書「爆料公社」）

原PO發文指出「究竟是有多大的深仇大恨，可以把小孩這樣的打、踹、拉耳朵」，事發地點在桃園市平鎮區環南路某巷弄，原PO說無法辨識出孩童背的書包是哪個幼稚園或小學，目前已報警，希望透過員警能盡速找到該名被受虐的小朋友，「讓他可以平平安安的成長下去」。

其他網友留言「救救這孩子」、「天啊…這有多大的仇啊」、「夭壽，打孩子用踢的」、「肉搜！可憐的小孩」、「看起來應該是家人，小孩被打竟還乖乖立在旁邊可見應該非第一次被打」、「有必要這麼大力踹跟打嗎？神經病」、「標準非親生的手感與招式」、「看了真的很生氣」。

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