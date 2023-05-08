香港男星吳耀漢於上（4）月9日傳出逝世消息，享壽83歲，昨（7）日兒子吳嘉龍在IG公告喪禮時程，表示將在紅磡世界殯儀館舉行告別式，而吳嘉龍也分享與父親的合照，回憶起父親曾在生前嘗試輕生。

吳嘉龍昨（7）日在IG分享與父親的合照，他回憶起上（4）月某天早晨叫醒父親吃早餐，他走到床邊時，父親跟他說：「我昨晚嘗試死，但沒有成功。」他則回應：「不然可以嘗試你擅長的，例如生存。」說完後兩人都笑了，因為他們知道人們時常會回想過去，但過去回憶包含許多快樂或悲傷，既然以前都能撐過了，面對新的困境或愉悅，也應該繼續向前看，所以他說：「請記得，一切都會過去的。」可見他藉由一段回憶表達對父親的不捨。

另外，吳嘉龍在限時動態中公布父親的喪禮時程，今（8）日下午將在紅磡世界殯儀館舉辦告別式，並在明（9）日上午11時舉行入殮儀式，並在九龍塘基督堂作最後告別儀式。

事實上，吳耀漢生前罹患嚴重腎衰竭，最後只剩下1成的腎功能，所以每天需要洗腎4次來維持身體機能，導致日常活動受到很大的限制，而後又有聽力衰退的問題，逝世消息傳出後，讓許多粉絲感到惋惜。