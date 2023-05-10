明星夫妻檔孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐，近日驚傳情斷4年直播主女友；沉澱數天，孫安佐稍早PO黑底圖首發聲，「在感情中，我的確不是很成熟。」

孫安佐本來和該名女直播主感情穩定，去年10月在健身比賽得獎時，還標記女方的IG帳號，公開感謝她的支持與陪伴；此外，孫安佐亦把女方介紹給父母認識，狄鶯不僅感到滿意，還甜喊女方為「媳婦」、「寶貝」。想不到這段感情悄悄結束，該名女直播主承認「我現在自己過得很好」、「想好好休息一段時間，現在愛貓愛自己」等，並提及自己不想在感情裡當個媽，渴望被好好照顧，間接透露恢復單身。

事隔數天，孫安佐10日上午透過IG發全黑圖，寫道：「在感情中，我的確不是很成熟，但這是兩人之間的事，所以我之後也不會談論此事，希望大家能理解。」言下之意承認4年情變的原因，跟自己的不成熟有關。

聽聞兒子情變，狄鶯表示不清楚，僅獻上祝福，5日透過臉書PO心靈雞湯文，呼籲人們攢夠失望就離開，把心思放在值得的人身上，多把時間留給自己，更開導「錯了就錯了，不要找藉口；過了就過了，不要去後悔；愛了就愛了，不要去猜疑；散了就散了，不要去詆毀。放下，不一定最難過，糾結，肯定最難受。」