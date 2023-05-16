有些人感情運差，不管怎麼努力，總是遇到不對的人，最終把自己搞得傷痕累累。《靈匣網》近日分享5個準備脫單的星座，2023下半年桃花運爆棚，單身者若有曖昧對象，能順利與對方交往，如果有男女朋友，年底前有望結婚。

1、牡羊座

牡羊座下半年脫單機會大增，如果有暗戀或曖昧對象，兩人關係會有大進展，不過可能需要朋友幫忙撮合，雖然他們個性開朗又熱情，但總會因各種原因，錯過提升感情的機會，下半年情況會有所好轉。如果已有伴侶，下半年論及婚嫁機會很大，建議抽空多與伴侶聊一聊，做好溝通與妥當安排，會發現兩人對結婚有共識。

2、雙子座

雙子座若已有伴侶，下半年情感運勢特別好，感情間若出現誤會，進入下半年後，誤會都會消除，雙方會更關心彼此，值得注意的是，若有結婚打算，在伴侶面前要好好表現，細節決定感情成敗。如果處於單身狀態，情感方面要注意，工作或生活不如意，別一直向曖昧對象傾訴，可能會被視為抱怨，進而影響感情。

3、巨蟹座

巨蟹座下半年擺脫不好的人事物，感情方面也能揮別陰霾，他們透過認識新朋友、參加戶外活動，了解自己到底想要什麼，有了目標後，做事就更順利，由於下半年社交活動多，有機會遇到讓自己心動的對象，在經歷感情挫折後，更了解適合自己的異性是哪一種，所以擇偶時會更謹慎，有利於發展出穩定的感情。

4、天秤座

天秤座下半年的生活與事業不順，付出多但收穫少，好在感情運佳，在艱難的日子裡，遇到能交心的對象，建立起穩定的關係，建議天秤座可以參加相親，在活動中能遇到比較符合自己條件的對象，或許剛開始相處並不順利，但調整好心情，並掌握彼此間的共同話題，在年底前，感情方面會有大進展。

5、 天蠍座

天蠍座下半年開始，會明顯感覺到追求者變多，或許是自身魅力提升，進而使桃花運爆棚，身邊的異性增加，選擇就多了，能根據自己的的擇偶標準，找到適合的伴侶，感情發展較順利。另外沉浸在戀愛時要注意情緒控管，別總是喜怒無常的樣子，反而會讓對方覺得難相處，感情可能就不會持續很久。