人不要臉，天下無敵！一名女網友日前得知10年前讀高中時的男友意外猝逝，對方的哥哥透過IG聯絡上她告知此事，她表達遺憾後，哥哥突然說「雖然你們分手了，但是我家人一直很喜歡你，也把你當成家人看過」，希望她能幫忙贊助塔位的錢約30至50萬，讓她超傻眼。

該女網友在臉書「匿名公社」發文，她日前得知10年前高中時交往的男友因心肌梗塞意外猝逝，她前幾日在Instagram收到陌生訊系，是該名前男友的哥哥通知她消息，她說雙方雖已10年沒聯絡，「但基於對網路上的陌生人突然離世的文，有時也會留言表示遺憾的心態，我很禮貌地表達了遺憾」。

前男友的哥哥對原PO說，希望她能幫忙贊助買靈骨塔位的前，約是30至50萬，對方說「雖然你們分手了，但是我家人一直很喜歡你，也把你當成家人看過」，前男友說希望原PO能看在舊情上幫忙出錢，讓原PO超傻眼「我整個三條黑線問他，怎會覺得我會幫他這個忙？」並強調並非詐騙。

其他網友留言「到底是哪來的臉啊？沒錢就買便宜一點的就好，找以前交往的對象」、「奇葩的哥哥…跟他說以往的舊情在這十年裡一點一滴的折舊折光了」、「叫他們沒錢就用最便宜的就好，3萬就都有了」、「人不要臉，天下無敵」、「亂槍打鳥，別理」、「傻瓜！才會幫忙，擺明詐騙」。