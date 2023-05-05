女星劉雨柔去年與格鬥選手Jeff離婚後，感情狀態備受關注，近日就被周刊爆出跟T1聯盟台鋼獵鷹隊球員胡凱翔展開熱戀，甚至捲入小三疑雲，對此，經紀人出面否認，強調劉雨柔仍是單身狀態，僅是正常交友，未料一波未平一波又起，最近被一名台南網友指控是惡鄰，讓她忍無可忍，氣得直嗆：「看到黑影就開槍。」

劉雨柔今(5日)在IG限時動態曬出與網友的對話內容，可見對方開頭便指責：「不能因為你們是女明星、男球星，就經常三更半夜吵到鄰居」，接著要求劉雨柔解決問題：「你們的貓已經在家叫了2天，跟我們住戶的狗一直狂吠，害我們完全沒辦法好好睡，請你們想辦法改善。」

見到跟自己無關的罪名扣到頭上來，劉雨柔氣得回覆：「我職業有礙到妳，還是有欠妳錢？」並強調活動範圍都在台北市：「我什麼時候在台南養貓，我怎麼不知道，我家在台北、工作在台北，誰半夜吵到妳，妳就報警抓她啊，把莫須有的罪名冠在我身上幹嘛？」

劉雨柔被台南網友傳訊抗議擾鄰。(圖/劉雨柔 IG)

隨後劉雨柔更新另一條限時動態，內文寫道：「我養貓所以勒？就因為新聞事件，我的貓也瞬間移動定居台南？」並強調對方應去找深夜喧嘩的對門鄰居抗議，而非找上她，「妳住的社區誰家被搶，誰在停車場出車禍，誰便祕烙賽都跟我無關」，接著怒嗆：「少在那邊妳以為、誰以為，用大腦思考一下邏輯，標準的看到黑影就開槍。」