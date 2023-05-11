日本在2023世界棒球經典賽（WBC）奪下冠軍，時隔14年再度奪冠，不僅舉國歡騰，球員們在場上的好表現，也感動無數球迷，現日本武士隊官方將這段歷程拍成紀錄片，登上大螢幕，而今（11日）公開預告片，讓日本網友看了都感動。

紀錄片將於6月2日在日本上映，今官方釋出1分鐘的預告，有大谷翔平賽前喊話和場上好表現，還有其他球員場下的辛苦訓練等，讓日網友看了都感動直呼「我想我永遠不會忘記這次的WBC」、「光是看預告片就讓人淚流滿面」、「這讓整個日本都哭了」、「謝謝日本武士，我一定會去看的」、「日本武士在2023的WBC上展現的激情，將永遠不會被遺忘」。

這部紀錄片從監督栗山英樹就任，到30名代表球員選拔，還有賽前集訓到最後比賽的幕後花絮，都會在紀錄片中呈現，選手私下的苦惱、衝突和喜悅，也可以在片中看到。

日本奪WBC冠軍歷程拍成紀錄片。（影／取自YouTube）

而栗山英樹也表示，很開心能看到這次的賽事記錄成電影，他希望這可以成為日本棒球界歷史上流傳下來的一頁