台北的高房價讓許多無殼族望之卻步，一名網友表示，夫妻兩人年薪250萬元，始終不敢在雙北置產，無奈地問「什麼職業能買雙北？」貼文一出，引發熱烈討論，有人笑說「爸爸什麼職業比較重要」，也有人認為年薪250萬元想在雙北買新成屋、預售屋並不困難。

原PO在PTT房屋板以「雙北都是什麼職業買的」為題發文，表示他和老婆的大學和碩士皆讀頂大，工作也算在中上水準，兩人年薪合計約250萬元，「卡在不上不下的收入」，一直以來都沒有勇氣在雙北買房。他近期看了台北市北投、士林、大同等地區的老房子，價格約2、3千萬，直呼「真的買不下去」。

因此，原PO決定轉往新北市三蘆地區尋找其他物件，同時也好奇，究竟是什麼樣職業的人會掏錢在雙北買房，「到底怎麼捨得花2、3千萬買一間破房？」更認為台北房子的特色就是「破舊」，完全比不過桃園、淡水重劃區又大又舒服的房子。

該則貼文掀起話題，有鄉民不禁揶揄，「雙北你什麼職業不太重要，爸爸什麼職業比較重要」、「真的靠爸輕鬆買」、「你們雙親不爭氣」、「富爸爸買的」、「身邊有房的都是爸媽買的」。另外也有人說，「不想買破房就買預售屋、新成屋，250萬不難吧」、「通常都是一路換上去的」、「來八里可以買3房車位，再加1台賓士」。