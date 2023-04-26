每年的4月到6月是「藍眼淚」旺季，吸引不少民眾到馬祖旅遊、欣賞奇景。不過近日卻有網友曝光該地早餐店的菜單，一份黑胡椒牛排蛋鐵板麵要價140元，一份鍋貼加蛋也要80元，讓他驚呼「物價比台北還可怕！」對此，有內行人認為，主要是因為外島物資缺乏，民生用品運輸不易，價格相對就高。

原PO在PTT八卦板以「馬祖的早餐店怎麼這麼貴啊」為題發文，表示台灣所有的離島中，馬祖算是大島，還可以從對岸引進物資，但他卻直呼「怎麼物價比台北還可怕？」

原PO同時也上傳出一張當地早餐店菜單的照片，其中寫著「蘿蔔糕加蛋70元」、「鍋貼加蛋80元」、「黑胡椒牛排蛋鐵板麵140元」、「鮪魚蛋三明治65元」、「起士蛋餅50元」、「玉米起士蛋餅65元」、「蔥抓餅加蛋50元」、「巧克力厚片40元」、「大杯紅茶30元」。

貼文曝光後，引來網友回覆，「國軍變少，只好薛你了」、「你吃中餐的時候就知道什麼叫貴了」、「以前還有買不到雞排的時候耶」、「太扯，我一定不吃」、「都是賣給去玩的，觀光區這價格還好吧」、「人少就賣貴啊」。不過也有人點出關鍵，直說：「外島都這樣，就物資缺乏」、「運送不方便吧？從對岸來就便宜了」。