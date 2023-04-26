舉辦婚禮常讓許多新人感到頭痛！一名準人妻表示，公公礙於身體因素不會出席婚禮，加上婚禮有較多女方親屬參加，婚禮的費用由娘家全額負擔，未料公公最近卻以習俗「第2個小孩結婚不收禮金」為由，要男方親友不用包紅包，讓這名準人妻覺得很不合理，貼文一出，引來網友撻伐的聲浪，但也有人提出解方。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，她和老公的家鄉在不同縣市，雙方討論後決定在娘家的縣市宴客，因此將有較多女方親屬參加，原PO的爸爸願意全額支付宴客費用，而公公也因為身體不方便，表示不出席婚禮。

然而，公公近日突然對婆婆說：「跟我們的親戚說，來參加婚禮不要包禮金，我沒有要收」，讓原PO聽了覺得無法接受，一度擔心是自己小心眼，未料老公也直呼不合理，婆婆更是不好意思地想要包紅包補貼婚禮費用，這時卻換公公不滿意，斥責：「習俗就是這樣說的，第2個小孩結婚就是不收禮金」。

原PO為此相當煩惱，上網發文抒發情緒，大嘆：「習俗到底要煩死多少人？」貼文一出，不少網友回應，「男方親戚來的桌錢當然是男方要出，誰邀的誰出錢啊」、「公公沒有要出錢就閉嘴好不好」、「完全沒聽過這個習俗，我朋友是老二照收，沒出錢還好意思這麼大聲」。

不過也有人轉念一想，認為公公這說法反倒會讓婚宴更好安排，畢竟公公不出席婚宴，完全無法干涉現場情況，屆時男方賓客帶來的禮金全部屬於女方，倘若沒有帶禮金，未來對方辦喜事也不需要回禮，「我也會提前把男方賓客位置排邊邊，公公不出席，管他怎麼想，光是少一個意見多的人就要偷笑了」。