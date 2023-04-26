「你覺得我吞得下嗎！」一名27歲的新手房東將房子出租給40多歲的大姐，沒想到對方屢次拖欠租金，甚至拒絕聯繫，讓他只好上門找人討債，結果大姐雙手一攤，說自己根本付不出房租，直接當場把衣服脫掉，想靠著陪睡抵租金，嚇得他趕緊落跑，事後還去廟裡收驚。

原PO在《爆料公社》發文透露，自己今年27歲，前年繼承了過世爺爺的2間套房，決定一間自住、一間出租，而他很快地找到租客，是一名40多歲的大姐，當初看房、簽約時穿著打扮都很正常，但後來原PO才聽鄰居說，這名大姐在酒店上班。

原PO表示，大姐入住的前半年都照常繳交租金，後來聲稱「生意不好」，拖欠數個月才繳交，他也多次給予通融，未料最近大姐竟然搞失蹤，打電話不接、傳訊息不回，讓原PO氣得到大姐上班的地方堵人，更放話要斷水斷電，大姐才驚覺事態不對，要他到租屋處收錢。

「一開門她就說她沒錢，問我『睏督』好不好？」這名大姐竟然想要用身體抵債，當場直接把衣服脫掉，嚇得原PO落荒而逃，直說「就算我再下流再不挑吃，你覺得我吞得下嗎」，所幸走廊有裝設監視器可以證明原PO清白，他也以此經驗呼籲大家，出租房子一定要保護自己，「才不會像我，拿不到房租還要去收驚」。

對此，網友留言笑說，「角色對調，換阿姨不想努力了」、「男孩子也要保護自己啊！我看那些租金就算了吧，換一個租客比較實在」、「太可怕了吧，後面還有去跟她收錢嗎？」、「吃老顧筋骨，吃幼齒顧眼睛XD」。