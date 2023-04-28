真的太嚇人！一名女房東表示，曾有外籍房客退租後沒有將房子清理乾淨，她進去打掃時，打開衣櫃突然掉出一個腰瘦、胸大、屁股翹的「辣妹」，嚇得她以為房子要變成凶宅，冷靜下來才發現是房客私藏的情趣娃娃，超傲人的身材讓她自嘆不如，最後還上網以1萬元售出。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，她大學畢業就到國外打工度假，好不容易存了一筆錢，回台灣在某學校附近買了間小套房出租。她回憶，曾有一名外籍交換生一口氣繳了1年租金，但後來新冠疫情爆發，該名學生決定提前回國，便把房間搬空並歸還鑰匙。

原PO打算清潔房間後再度出租，沒想到打開衣櫃「直接掉出一個人」，讓她當場嚇壞，還以為房子要變成凶宅，但下一秒就發現，原來是前房客的情趣娃娃忘記帶走，該娃娃做工細緻，高度約160公分，皮膚摸起來又嫩又有彈性，身材更是「腰瘦、奶大、屁股翹」，讓原PO自嘆不如。

後來，原PO索性將情趣娃娃拍照，上傳到臉書社團，最後以1萬元的價格售出，而她也寫下這段奇妙的經歷和網友分享，笑說：「謝謝親愛的房客，但如果有下次，還是希望你記得帶走這位辣妹」。

貼文曝光後，有網友質疑房東隨意售出房客的私人物品，恐有觸法疑慮。而根據《租賃住宅市場發展及管理條例》第12條規定，租賃合約結束後，雙方點交房子後若仍有遺留物，房東給出期限而房客未領回，將視為拋棄物品所有權。