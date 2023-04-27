一名網友說妻子的2名姐姐近日想買房，希望兄弟姊妹能幫忙各贊助10萬，理由是會把父母接來一起住，該網友要求對方「簽契約」，認為對方須信守承諾接父母同住，沒想到對方對此舉很不滿，一家人感情破裂；不過不少人認為原PO似乎打算只用10萬，將照顧義務丟給對方，紛紛砲轟原PO。

該網友在臉書「匿名2公社」發文，妻子娘家一直都是租屋，近日因租約到期，妻子的2個姐姐決定買房，向親戚們借頭期款後，以會接父母到新家住為由，要求其他兄弟姊妹出贊助金10萬，後來因兄弟經濟較弱勢就不用出錢，反而是原PO被要求出錢，讓他很傻眼。

原PO說他與妻子本身有2個幼稚園孩子，也有房貸須負擔，最後他同意出錢，但前提是妻子的姐姐須「簽契約」，承諾會讓雙親都住進新房，「避免收了贊助金卻不盡到照顧父母的責任，甚至要父母搬出去」，但妻子姐姐為此很不滿，對原PO妻子冷暴力，贊助金也不了了之。

原PO後來補充，最後是決定讓妻子父母租房，由子女分擔租金，強調自己買房時，妻子娘家完全沒有幫忙分擔，「反正以後當陌生人就好了」；其他網友留言「還好有說要打契約，省了一筆」；不過也有不少人質疑原PO「所以贊助10萬以後，就不用再照顧父母了嗎」、「花十萬把贍養父母義務直接了斷，怎麼算怎麼划得來」、「我看到的是好可憐的父母」、「不然你老婆父母住你家如何」、「出10萬就要求打契約把養老的責任撇乾淨？」