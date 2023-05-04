一名網友日前想申請租屋補助，不斷求房東同意，對方都不肯，因他與房東住在同一棟，房東常幫忙收信，房東近日突然交給他一大疊他的信件，竟全是「股東會通知書」，他急忙澄清只是零股，但對方不信，還酸說「大戶膩？」他事後崩潰說今年房租漲定了。

該網友在臉書「爆廢公社二館」發文，他去年為申請政府租屋補助，但房東卻怎麼樣都不同意，他不斷懇求對方「什麼哭窮招數能用都用了，只差沒下跪而已」仍沒有下文；因為他與房東住在同一棟，平時會收到彼此的信件，沒想到房東近日拿了一大疊他的信件給他，他一看竟是「股東會通知書」。

房東把原PO的一大疊「股東會通知書」交給原PO，還補了一句「大戶膩？」讓原PO超級崩潰；原PO事後發文說這是天大的誤會，「這只是零股，我怎麼說，他都不信，我今年房租漲定了，我完蛋了」，最後還補充「在他（房東）的認知，零股是不會有通知書的」。

其他網友留言「這麼多張就算是零股也要很多錢啊」、「那麼多家的零股也是有點錢的人才辦得到啊」、「股利通知書可以改寄email，就不會被說大戶囉」、「零股大戶膩，一千零一股也是零股啊」、「誰會沒事買一堆零股，而且這麼厚一疊，即使是零股，可能換算下來也有好幾萬以上」；據了解，大多數公司不會為零股的股東主動寄出通知書，零股股東要主動打電話去股務公司申請補單。