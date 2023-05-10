苗栗看守所10日舉辦收容人母親節懇親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所10日舉辦收容人母親節懇親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

法務部矯正署苗栗看守所為了讓收容人能在母親節前夕，用電話與母親慰親，日前協調中華電信公司苗栗營運處，無償架設12部電話機，讓670名收容人透過話筒向母親說一聲「媽媽我愛您」，現場有歡笑聲、向家人道平安，也有哽咽的音調，對家人訴說內心的懺悔。

10日上午，苗栗看守所並舉辦母親節懇親，結合慈濟基金會苗栗連絡處，共同辦理宗教家庭日活動，依家屬及收容人意願，一起進行浴佛及禮佛，藉由隆重宗教儀式，使參與者能得到心靈慰藉。會中邀請苗栗縣毒品防制及心理衛生中心、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心、財團法人台灣更生保護會苗栗分會及財團法人法律扶助基金會苗栗分會等機構入所宣導，強化社區轉銜功能，協助收容人做好出監前準備，使其順利重新復歸社會。

苗栗看守所所長黃正勇到場與收容人母親及家屬們寒暄，並致贈康乃馨，勉勵所有收容人珍惜本次活動，失去自由的日子是悔悟的修行過程，機關也能體諒大家的思鄉情切，特意舉辦懇親結合宗教家庭日活動，透過宗教的心靈洗滌和家庭的關懷支持，增強改過的決心，早日回到社會，善盡為人子女之孝道，活動在溫馨感人的畫面中圓滿落幕。

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