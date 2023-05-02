今年（2023年）3月竹聯幫旭仁會、明仁會及太陽聯盟等黑道幫派，相繼在觀光飯店舉辦春酒，並以跑車、辣妹等迎賓排場壯大幫派聲勢，引發警政署長黃明昭震怒，發動為期一個月的全國大掃黑專案行動。刑事局經追查月餘，今（2）日將竹聯幫旭仁會會長「瘋狗偉」陳泉偉等13人拘提到案，預計明日依組織、恐嚇取財等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，陳嫌等人涉及多起恐嚇取財案件，專案小組報請北檢指揮偵辦，今兵分多路將陳嫌等13人拘提到案，陸續將嫌犯帶回刑事局偵訊中，因檢警仍在擴大追查，目前無法對外說明相關案情，將待明天再移送北檢複訊。

竹聯幫旭仁會大哥綽號「瘋狗偉」的陳泉偉，2020年5月在KTV慶生時，因酒醉與2名男子爭執，陳的小弟聞聲衝出，對方嚇得持折疊刀亂揮，刺中陳男頸動脈，陳男小弟們瘋狂圍毆對方2人，台北地檢署依傷害等罪起訴鬥毆雙方共12人。

另外，警方查出，「瘋狗偉」陳泉偉曾在信義區夜店門口遭警察攔查時，對警方嗆三字經，警方拿出辣椒噴劑噴灑制伏。

據了解，旭仁會是平日活動於松山、信義五分埔一帶，主要經營精品當鋪、買賣名錶為主，當鋪開業當天還請來舞龍舞獅陣頭慶祝；旭仁會以往有投資信義區夜店，如今也有兼做土方生意，近年來採多角化經營，幫會成員也越來越多。