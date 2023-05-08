俗話說小賭怡情大賭傷身。台南一位男子今（8）日到某麻將社打牌賭博，沒想到馬上遭到警方帶回，讓他氣得在臉書公開社團發文、標記處理案件的警局，結果再度遭到警方關切。消息曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，由於家裡沒有牌咖，他又喜歡搓牌感、覺得線上麻將不刺激，他特地趁著特休放假到某間麻將社打牌，玩的是籌碼60/20（底60元、一台20元），沒想到原PO不只打了3將沒摸沒胡狂放槍，還被抓到台南市警察局第三分局做筆錄，讓他忍不住拍下警方背影PO文抱怨，警方卻輾轉得知貼文，表示偵查不公開，指控他涉嫌洩密要求刪文。

對此，許多網友紛紛回應，「聚賭被抓還上網打卡的概念嗎？」、「這下大家都知道你為什麼在警局了」、「一定是還沒到公海就開局」、「沒關係啦，裁罰而已，當作被摸了幾把」、「這下真的衝三了，衝第三分局」、「這應該是罰款3千」、「我20幾年前在夜市玩小鋼珠，玩進中壢分局更冤，明明只有換獎品，無賭博」。

另外有不少內行人指出，原PO透過網路尋找牌咖時，剛好被警方發現相關資訊，因此才會馬上被抓，「你是不是去臉書麻將社團找的牌咖？」、「應該是網路找牌咖，被小鳥注意到了！」。