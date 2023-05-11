台南市8日發生一起3歲女童由母親牽手過馬路卻不幸遭撞身亡的重大車禍事故，讓台灣被稱為「行人地獄」的話題再次掀起議論。作家苦苓昨（10日）在臉書發文提出見解，並直言，在路口只顧著抓「不乖」車主的警察們，是否也該勸導或取締一下「不良」行人，以示公平。

「關於行車禮讓行人這件事」，苦苓坦言「好吧，我承認高雄人開車，不太會禮讓行人」，他剛搬到高雄時，每次開車在路口停下來等行人，對方通常會楞住，「停個一兩秒確定我是要讓他先過，才會加快腳步過馬路，感覺是有點『受寵若驚』」；而他在當行人時，當然也「入境隨俗」，確定等車子開過去之後再小心翼翼的通過，「『車子比行人大』的觀念，恐怕已經根深蒂固在不少台灣人心中」。

苦苓提到，近來台灣為了努力洗刷「行人地獄」的汙名，對不讓行人的車主重罰3600元，好像漸漸變成「行人比車子大」了。

苦苓表示，話雖如此，他還是要幫開車的人講幾句話，像在有些行人較多的路口，車子綠燈要右轉，等到眾人走完的時，可能又已經轉換成紅燈，可憐的駕駛因此動彈不得，後面塞了一大堆「敢怒不敢言」的車車，這樣一來，人是走得很安心了，車主卻走得很鬱卒，好像也不是很公平。

苦苓直指，主管單位應該認真考慮，在行人熙攘的路口，都設上行人專用的紅綠燈，「不管人車都根據燈號而行，就沒有誰讓誰不讓的問題了」，也不用靠警察整天在路邊抓人罰錢。

另外，苦苓指出，行人雖然不必急冲冲過馬路，但至少不應該慢吞吞的，尤其是那些邊看手機邊走路的，就算每輛車都乖乖禮讓你，還是非常的危險，「在路口只顧著抓『不乖』車主的警察杯杯們，是否也該勸導或取締一下這些『不良』行人，以示公平呢？」；要不然就學韓國把行人穿越道的紅綠燈也設在馬路的地面上，讓低頭族也可以看見號誌、及時通過，以免發生不測。

綜合以上兩點，苦苓希望政府在行人較多的馬路口廣設行人專用紅綠燈，可能的話連在路面也舖設，這麼一來，不管汽車行人都照著號誌行走，就不存在誰讓誰不讓的問題，而且可以直接攝影取締違規，也就不用浪費那麼多警力了。