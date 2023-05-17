今年還沒出現滯留型梅雨鋒面，中南部水庫仍有待「解渴」。有氣象專家指出，根據美國GFS模式14天後的預測顯示，「梅雨不見了，換成颱風排排站」，這種現象和過去有明顯不同，讓專家直說：「今年的梅雨好像不太妙」，但由於時間還早，數值恐怕會有變化。而氣象局則指出，本周五（5/19）中南部有局部大雨，有機會補水。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日下午發文表示，根據美國GFS模式兩周後的預測，「梅雨不見了，換成颱風排排站」，認為這種情況並不像是往年5、6月的天氣預測，反倒比較像是7、8月的颱風季的天氣圖。不過該粉專也說，兩周後的預測變動極大，僅供參考，「但是今年的梅雨好像…不太妙」。

對此，有不少網友在貼文中詢問，「颱風補水嗎？」該粉專回應，補水與否還是得看颱風的移動路徑，統計上來說，6月颱風要靠近台灣不太容易，而颱風季節如果提前來臨，原本期待能夠補水的梅雨季，也等同宣告結束。

根據《三立新聞網》報導，氣象局預報員黃恩鴻表示，美國GFS模式14天後的預測比較像是氣候變化，仍需持續觀察才能推估梅雨趨勢，目前還很難說；另外，雖然美國模式出現颱風，影響程度還得看路徑才能判斷。

氣象局指出，近期的降雨來去匆匆，偶爾會出現較大雨勢，但降雨時間並不持久，「半天到一天內就會結束」，預估本周五（5/19）中南部會有局部大雨，多少能幫助到水庫，但未必會補滿，距離「解渴」恐怕還有一段時間要等待。